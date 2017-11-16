 Pereira&Mas’ın gol yarışması – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Pereira&Mas’ın gol yarışması

    Pereira&Mas’ın gol yarışması
    JOAO Pereira ile Emmanuel Mas idmandan önce kale arkasından gol atma yarışması yaptı. İki oyuncu kalenin üstünden aşırdıkları topa ters falso vererek geri gelip gol olmasını sağlamaya çalıştı. Yarışma diğer oyuncular tarafından ilgiyle izlendi. Pereira ile Mas sıkı dostlukları ile dikkat çekiyor.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pereira&Mas’ın gol yarışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.