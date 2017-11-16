Pereira&Mas’ın gol yarışması

JOAO Pereira ile Emmanuel Mas idmandan önce kale arkasından gol atma yarışması yaptı. İki oyuncu kalenin üstünden aşırdıkları topa ters falso vererek geri gelip gol olmasını sağlamaya çalıştı. Yarışma diğer oyuncular tarafından ilgiyle izlendi. Pereira ile Mas sıkı dostlukları ile dikkat çekiyor.