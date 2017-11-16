 Pazdan için adres legia – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Pazdan için adres legia

    Pazdan için adres legia
    MİCHAL Pazdan'ın Türkiye menajeri Fatih Şahinoğlu, Trabzonspor'dan henüz ne kendilerine de ne de Legia Varşova kulübüne resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Şahinoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazdan, Dünya Kupası Finalleri'nden mücadele edecek Polonya Milli Takımı'nın bir parçası. Trabzonspor başta birçok Türk takımının ilgilenmesi bizi gururlandırıyor. Öncelikle 2019'a kadar kontratının devam ettiği Varşova kulübü ile iletişime geçilmesi daha doğru olur" dedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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