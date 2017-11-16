 Keita belirsiz – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Keita belirsiz

    Keita belirsiz
    YATTARA'NIN önerisi üzerine alt yapıda denemeye alınan Amare Keita hakkında kararsız kalındı. Gineli oyuncu istekli çalışmasına rağmen yeterli seviyede görülmüyor. Keita için son karar teknik heyete bırakıldı.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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