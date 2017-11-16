Derbiye davet

TBSL'de Trabzonspor'un cumartesi günü rakibi G.Saray. Antrenör Zare Markovski, evlerinde oynayacakları derbi için taraftara destek çağrısı yaparken, "Her maç zor, G.Saray maçı daha da zor. Takımıdan öncelikle %100 performans istiyorum" dedi.