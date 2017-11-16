 Derbiye davet – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Derbiye davet

    Derbiye davet
    TBSL'de Trabzonspor'un cumartesi günü rakibi G.Saray. Antrenör Zare Markovski, evlerinde oynayacakları derbi için taraftara destek çağrısı yaparken, "Her maç zor, G.Saray maçı daha da zor. Takımıdan öncelikle %100 performans istiyorum" dedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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