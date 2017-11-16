Burak&Onazi müjdesi
Sakatlıkları geçen iki yıldız dün takımla çalışmalara başladı
Forvette kim oynayacak?
BURAK Yılmaz'ın dönüşü forvette rekabeti üst düzeye çıkardı. Rodallega ve N'Doye'un da formda olmaları nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın tercih yapmakta oldukça zorlanacağı belirtiliyor. Burak idmeanda Abdülkadir'i sırtında taşıdı
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:56
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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