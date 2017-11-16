Burak&Onazi müjdesi

Sakatlıkları geçen iki yıldız dün takımla çalışmalara başladı

SÜPER Lig'de pazar günü Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Burak Yılmaz ile Ogenyi Onazi dün takımla birlikte çalıştı. İki oyuncunun tamamen iyileştiği ve görev verilmeleri halinde hafta sonunda takımdaki yerlerini alabilecekleri açıklandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın antrenmanlarda da hazır görmesi halinde Burak Yılmaz ve Onazi'yi Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. Kucka da dönüyor BORDO-mavili takımda ayrıca uzun süredir forma giyemeyen Juraj Kucka da hafif tempolu antrenmanlara başladı. Dün idmanın ilk bölümünde takımla çalışan tecrübeli oyuncu daha sonra ayrı olarak bireysel çalışmalarına devam etti. Kucka'nın da kısa zaman içerisinde sakatlığını tamamen atlatacağı ve takıma katılacağı ifade edildi.



Forvette kim oynayacak?

BURAK Yılmaz'ın dönüşü forvette rekabeti üst düzeye çıkardı. Rodallega ve N'Doye'un da formda olmaları nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın tercih yapmakta oldukça zorlanacağı belirtiliyor. Burak idmeanda Abdülkadir'i sırtında taşıdı