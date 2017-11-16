 5 eksikle çalıştı – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    5 eksikle çalıştı

    5 eksikle çalıştı
    ANTRENMAN 5 eksikle yapıldı. Sakatlıkları devam eden Mustafa Akbaş ve Batuhan Artaslan çalışmada yer almadı. Ayrıca milli takım kamplarında olan Slovak oyuncular Hubocan, Durica ve Matus Bero da idmana katılmadı. A Milli Takım'dan dönen yerli milliler ise antrenmanlara başladılar.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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