5 eksikle çalıştı

ANTRENMAN 5 eksikle yapıldı. Sakatlıkları devam eden Mustafa Akbaş ve Batuhan Artaslan çalışmada yer almadı. Ayrıca milli takım kamplarında olan Slovak oyuncular Hubocan, Durica ve Matus Bero da idmana katılmadı. A Milli Takım'dan dönen yerli milliler ise antrenmanlara başladılar.