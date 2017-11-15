 Pazdan gelmeye hazır – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Pazdan gelmeye hazır

    Pazdan gelmeye hazır

    30 yaşındaki savunmacı, kendisine bir transfer teklifi gelmesi durumunda bunu değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti, “Türkiye’de oynarım” dedi

    Trabzonspor'da transfer harekatında ismi gündeme gelen ilk oyuncu olan Michal Pazdan, Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon da ismi Türk takımları ile anılan ancak son anda takımı Legia Varşova'da kalan Pazdan, menajeri aracılığıyla kendisine bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncunun, "Türk takımları beni istedi ve şu anda da istiyor. Şartlar uygun olursa Türkiye'ye gider ve başırılı da olurum" dedi. Pazdan'ı hem kendisi, hem de yardımcılarına birçok kez izleten teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ise "Bu konuda aceleci davranmayacağız. Alacağımız ismin direkt 11'de oynayabilecek olması lazım. O yüzden hata şansımız yok. Dikkatli davranacağız" diyerek, henüz kesin karanını vermediği dile getirildi.

    KARAR VERİLMEDİ
    Bu arada Pazdan'ın sözleşmesinde 2 milyon 500 bin euro'ya serbest kalır maddesi bulunmasına rağmen çok daha makul bir rakama transferinin gerçekleşme ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi. Kulübü Legia Varşova ile 2019'a kadar mukavelesi bulunmasına rağmen 'Sözleşmesinde 2 milyon 500 bin euro ödenirse serbest kalır' maddesi bulunan Polonyalı stoper için henüz net bir karar verilmediği aynı bölge için birçok isimle temasa geçildikten sonra harekete geçileceği belirtildi. Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezon başında da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Pazdan'ı takip ettiği biliniyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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