Pazdan gelmeye hazır

da transfer harekatında ismi gündeme gelen ilk oyuncu olan, Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon da ismitakımları ile anılan ancak son anda takımı'da kalan Pazdan, menajeri aracılığıyla kendisine bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncunun, "Şartlar uygun olursa Türkiye'ye gider ve başırılı da olurum" dedi.'ı hem kendisi, hem de yardımcılarına birçok kez izleten teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ise "Alacağımız ismin direkt 11'de oynayabilecek olması lazım.Dikkatli davranacağız" diyerek, henüz kesin karanını vermediği dile getirildi.arada Pazdan'ın sözleşmesinde'ya serbest kalır maddesi bulunmasına rağmen çok daha makul bir rakama transferinin gerçekleşme ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi. Kulübüile 2019'a kadar mukavelesi bulunmasına rağmen '' maddesi bulunan Polonyalı stoper için henüz net bir karar verilmediği aynı bölge için birçok isimlesonra harekete geçileceği belirtildi. Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezon başında da kadrosuna katmak için uğraş verdiği'ı takip ettiği biliniyor.