Pazdan gelmeye hazır
30 yaşındaki savunmacı, kendisine bir transfer teklifi gelmesi durumunda bunu değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti, “Türkiye’de oynarım” dedi
KARAR VERİLMEDİ
Bu arada Pazdan'ın sözleşmesinde 2 milyon 500 bin euro'ya serbest kalır maddesi bulunmasına rağmen çok daha makul bir rakama transferinin gerçekleşme ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi. Kulübü Legia Varşova ile 2019'a kadar mukavelesi bulunmasına rağmen 'Sözleşmesinde 2 milyon 500 bin euro ödenirse serbest kalır' maddesi bulunan Polonyalı stoper için henüz net bir karar verilmediği aynı bölge için birçok isimle temasa geçildikten sonra harekete geçileceği belirtildi. Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezon başında da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Pazdan'ı takip ettiği biliniyor.
Yunus Emre SEL
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
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Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
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Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
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