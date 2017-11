Bromwich Okay’ın peşinde

FIRTINA'nın yetenekli ön liberosu Okay Yokuşlu, İngiltere yolcusu. Geçtiğimiz günlerde West Bromwich Albion kulübünün gündeminde olduğu belirtilen Okay için İngilizler resmi adımı attı. Premier Lig ekibi, 23 yaşındaki ön libero için bordo-mavili kulübün kapısını çalarak oyuncuyu devre arasına kadar takip etmek için izin istedi. Bromwich yetkililerinin devre arasında ise oyuncu için transfer teklifini yapacağı kaydedildi. Bu sezon Trabzonspor'un ligdeki tüm maçlarında görev alan genç futbolcu ligin en fazla hava topu kazanan isim olmayı başarmıştı. Milli Takım'ın da değişmez isimlerinden olmayı başaran Okay için bordomavili kulübün 12 milyon euro bonservis bedeli istediği ileri sürüldü.