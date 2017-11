Şampiyon oluruz

“Transfer çalışmalarına başladık. Yurt dışında birçok maç izliyoruz ve eksik bölgelerimiz için takviye yapacağız. Bu müthiş taraftarın desteği ile başarı kaçınılmaz. Trabzonspor iyi bir yapılanma ile şampiyonluğun en büyük adayıdır

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'a konuk oldu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Trabzonspor'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu ve Trabzon'u çok sevdiğini vurgulayan 54 yaşındaki hoca, "Benim en çok çalışmak istediğim yerlerden bii Trabzon'du. Tek şansızlığım arada göreve gelmem. Sezon başı orada olmayı çok isterdim. Çünkü o zaman kendi takımımı hazırlayabilirdim" dedi. Ara dönem için çalışmalara başladıklarını vurgulayan Çalımbay şöyle devam etti: "Bütün arkadaşlarımız yurt dışına gitti. Milli ve lig maçlarını izliyorlar. Yerli futbolcu almak isteriz ama zor. Takımda nerede eksik varsa onları tamamlayacağız. Ama tabii kulübün bütçesi, ödeme durumu var. Bunları da göz önünde bulundurmak zorundayız. Transfer yaparken kulübe zarar vermemeliyiz. Aslında her gelen antrenör transfer yapacak diye bir şey yok ama bizde eksikler var. Sonuçta hoca değişikliği olmuşsa bir aksaklık vardır. Sonuçta durup dururken hoca değişmez."



YÜZDE 99 TUTTURURUM

GÜNDEME gelen Polonyalı stoper Micael Pazdan ile ilgili de konuşan Çalımbay, "Sadece Pazdan değil bütün takımı seyrediyoruz. Pazdan'ın sakatlığı var ama bakacağız. Şu anda Servet Çetin yarın (bugün) Slovakya'ya gidecek. Oradan Avusturya'yı seyredecek. Hafta sonu diğer arkadaşlarımız gidecek, büyük maçları seyredecek. Bede devam etti: "Sosa, geçen sezon fazla oynamamış. Sezon başı hazırlık döneminde bulunmamış. Sosa şu anda istediğimiz seviyede değil. Ama bir ay sonra çok farklı olacak. Aynı şekilde Volkan Şen var. O da hazırlık dönemi geçirmedi. Bu arkadaşlara biraz zaman lazım. Bongonda da aynı şekilde. Ama Antalya'da güzel bir kamp yaptık. Çok da güzel kamp oldu. Hazırlık maçında Volkan, Sosa'yı 90 dakika oynattık. Maç temposu kazanmalarını istiyoruz."



6 MAÇIMIZ DA FİNAL

TRABZON'u çok sevdiğini vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti: "Burası büyük bir camia. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Uykusuz geceler geçirsek de hiç önemli değil. İnanılmaz bir taraftar desteği var. Burada başarı kaçınılmaz. Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa en büyük aday Trabzonspor'dur. Bu takımda kesinlikle başarılı olacağım. Bunu çok iyi biliyorum. Bu şehir başarıya aç. Burada başarılı olursan omuzlarda taşınırsın. İlk yarıda kalan 6 lig maçı ve kupa karşılaşmalarımız bizim için final öneminde. Hakemlerin de çok dikkatli olması gerekmektedir. Yusuf ve Abdülkadir çok yetenekli." lirlediğimiz lig maçları var. Sonuçta listemizi belirleriz, alırız ya da almayız. Ama istatistiklere bakın, gittiğim yerlerde özellikle yabancı transferimizin yüzde 99'u tutar. Boş yabancı almayız. Hele hele seyretmeden kesinlikle almayız" dedi.



MORALLER ÇOK BOZUKTU

GÖREVE geldiği zaman takımda gördüğü en önemli eksikliğin moralsizlik olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bütün oyuncular demoralize olmuşlar. Kendi kapasitelerinin altındaydılar. Her şeyden evvel üzgündüler. Bir galibiyetle başlamak lazımdı. Malatya'ya kaybettik, ardından G.Saray derbisi geldi. Dediler ki 'Nasıl durduracaksınız, ne yapacaksınız?' Dedim bu bizim için büyük bir şans. Sonuçta mükemmel bir futbolla galip geldik. Kayseri'de berabere kaldık ama ilk kez gol yememiş olduk. Bu da bizim için önemliydi" diye konuştu.



SOSA 1 AY SONRA COŞAR

Sosa'nın devre arasında ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili iddiaya Çalımbay, "Şu an öyle bir şey yok" diye yanıt verirken, şu ş