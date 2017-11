Kafa topları Okay’ın

Trabzonspor 'un 23 yaşındaki ön liberosu Okay Yokuşlu, Süper Lig'de geride kalan 11 haftada en fazla hava topu kazanan isim olmayı başardı. 81 hava topunun 57'sini alan Okay'ı 96 hava topu mücadelesinin 50'sini kazanan Evkur Yeni Malatya- spor'un santrforu Boutaib takip etti. 3. sıradaki Karabükspor'un stoperi Dany ise 62 hava topunun 43'ünü kazandı. Bu arada Okay, Antalyaspor kampının çok iyi geçtiğini, seri galibiyetler alacaklarını dile getirdi