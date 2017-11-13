Trabzon gol yağdırdı

Bordo-mavililer, Irak 1. Lig takımı Naft Missan’ı Rodallega (pen.), Castillo, N’Doye ve Kamil Ahmet ile sahadan sildi

FIRTINA, Belek kampının son gününde Irak ligi takımı Naft Missan'ı hazırlık maçında 4-0 yendi. Süper Lig hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği maça Trabzonspor şu 11'le çıktı: Esteban- Pereira, Furkan, Hüseyin, Mas-Kamil-Castillo, Olcay, Sosa, Volkan ve Rodallega. İkinci yarıda ise Rodallega'nın yerine Dame N'Doye, Mas'ın yerine Keita, Pereira'nın yerine Tayyip Ebrar ve Castillo'nun yerine Bongonda girdi.



TARAFTARDAN İLGİ

Karadeniz ekibinin gollerini 38. dakikada penaltıdan Rodallega, 42'de Castillo, 49'da N'Doye ve 54'te Kamil Ahmet kaydetti. Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da izlediği maçı çok sayıda taraftar da takip etti. Rıza Çalımbay, sağ bek Kamil Ahmet'i defansif orta saha mevkiinde denerken, 25 yaşındaki futbolcu da performansı ile göz doldurdu.



Kamil göze girdi

Naft Missan tabii ki kalite olarak Trabzonspor'un seviyesinde bir takım değil. Ama 6 günlük kampta nelerin yapıldığını görmek açısından iyi bir fırsat oldu. Özellikle stoper Furkan'ın kendine olan güvenini, Olcay'ın yapmaya çalıştığı liderliği ve Sosa'daki kıpırdanmaya dikkat çekmek lazım. Ama bana göre esas dikkat çeken Kamil Ahmet'in defansif orta sahadaki performansıydı. Bu bölgede sakat ve cezalılar nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor için çok iyi bir alternatif olduğunu gösterdi Kamil. Bundan sonraki süreçte sadece sağ bekte değil, muhtemelen orta sahada da adını sıkça duyacağız kendisinin. İsabetli pasları, bitmeyen enerjisi onu ön plana çıkaran özellikleri oldu.



Mini yorum Yunus Emre SEL