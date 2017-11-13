Trabzon gol yağdırdı
Bordo-mavililer, Irak 1. Lig takımı Naft Missan’ı Rodallega (pen.), Castillo, N’Doye ve Kamil Ahmet ile sahadan sildi
TARAFTARDAN İLGİ
Karadeniz ekibinin gollerini 38. dakikada penaltıdan Rodallega, 42'de Castillo, 49'da N'Doye ve 54'te Kamil Ahmet kaydetti. Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun da izlediği maçı çok sayıda taraftar da takip etti. Rıza Çalımbay, sağ bek Kamil Ahmet'i defansif orta saha mevkiinde denerken, 25 yaşındaki futbolcu da performansı ile göz doldurdu.
Kamil göze girdi
Naft Missan tabii ki kalite olarak Trabzonspor'un seviyesinde bir takım değil. Ama 6 günlük kampta nelerin yapıldığını görmek açısından iyi bir fırsat oldu. Özellikle stoper Furkan'ın kendine olan güvenini, Olcay'ın yapmaya çalıştığı liderliği ve Sosa'daki kıpırdanmaya dikkat çekmek lazım. Ama bana göre esas dikkat çeken Kamil Ahmet'in defansif orta sahadaki performansıydı. Bu bölgede sakat ve cezalılar nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor için çok iyi bir alternatif olduğunu gösterdi Kamil. Bundan sonraki süreçte sadece sağ bekte değil, muhtemelen orta sahada da adını sıkça duyacağız kendisinin. İsabetli pasları, bitmeyen enerjisi onu ön plana çıkaran özellikleri oldu.
Mini yorum Yunus Emre SEL
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
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