Tek pas ustası Keita

Yattara'nın önerisiyle Antalya kampına alınan Keita, Missan ile oynanan hazırlık karşılaşmasının son 10 dakikasında Rıza Çalımbay tarafından oyuna koyuldu. Sol bek olarak denenen Gineli, hücuma destekleriyle dikkat çekti. Keita, hızlı koşuları ve tek paslarıyla da beğeni topladı.