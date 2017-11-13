 Tek pas ustası Keita – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Tek pas ustası Keita

    Tek pas ustası Keita
    Yattara'nın önerisiyle Antalya kampına alınan Keita, Missan ile oynanan hazırlık karşılaşmasının son 10 dakikasında Rıza Çalımbay tarafından oyuna koyuldu. Sol bek olarak denenen Gineli, hücuma destekleriyle dikkat çekti. Keita, hızlı koşuları ve tek paslarıyla da beğeni topladı.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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