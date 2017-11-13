Sosa kendine geldi
İlk lig maçında gösterdiği etkili performansı diğer haftalara yansıtamayan Arjantinli 10 numara, Antalya’da toparlandı
Dönüş sinyalleri verdi
Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli oyuncunun kamptaki performansı ve çalışkanlığından oldukça memnun. Çalımbay, orta sahada yaşanacak rekabetin başarıyı da getireceğini belirterek, kampın yararının bir kez daha kendini gösterdiğini ifade etti. Sosa dünkü maçta eskiye dönüş sinyallerini verdi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
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