Sosa kendine geldi

İlk lig maçında gösterdiği etkili performansı diğer haftalara yansıtamayan Arjantinli 10 numara, Antalya’da toparlandı

Sezonun ilk haftasında gösterdiği başarılı performansını diğer karşılaşmalara yansıtamayan ve Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle yedeğe çekilen Josef Sosa, Antalya'daki kampta çalışkanlığı ve hırsı ile dikkatleri çekti. 32 yaşındaki 10 numara, Antalya'daki kampta gerçekleştirilen idmanların haricinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürerek tekrar eski formuna kavuşmaya başladı. Sosa'nın bu yoğun çalışma temposu antrenmanlardaki performansına olumlu katkı yapınca da bir anda kampın en iyileri arasında dikkat çekti.



Dönüş sinyalleri verdi

Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli oyuncunun kamptaki performansı ve çalışkanlığından oldukça memnun. Çalımbay, orta sahada yaşanacak rekabetin başarıyı da getireceğini belirterek, kampın yararının bir kez daha kendini gösterdiğini ifade etti. Sosa dünkü maçta eskiye dönüş sinyallerini verdi.