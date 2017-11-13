Ogenyi Onazi’ye İngiltere vizesi

SEZON başında Birmingham ile anlaşan Trabzonsporlu Onazi, milli takımın son 2 yıldaki maçlarının yüzde 75'inde forma giymesi koşulunu yerine getiremediği için gidememişti. 24 yaşındaki ön libero, ağustostan sonra oynanan 4 maçın üçünde forma giyerek ortalamasını yükseltti. Birmingham'ın ara dönemde Onazi için hamle yapması bekleniyor.