 Ogenyi Onazi’ye İngiltere vizesi – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Ogenyi Onazi’ye İngiltere vizesi

    Ogenyi Onazi’ye İngiltere vizesi
    SEZON başında Birmingham ile anlaşan Trabzonsporlu Onazi, milli takımın son 2 yıldaki maçlarının yüzde 75'inde forma giymesi koşulunu yerine getiremediği için gidememişti. 24 yaşındaki ön libero, ağustostan sonra oynanan 4 maçın üçünde forma giyerek ortalamasını yükseltti. Birmingham'ın ara dönemde Onazi için hamle yapması bekleniyor.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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