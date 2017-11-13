Kucka yetişmek istiyor

SAKATLIĞI bulunan Kucka, hafta sonunda oynanacak Osmanlıspor maçında forma giymek istiyor. Bu nedenle çalışmalarını sıkı tutan tecrübeli oyuncunun sakatlığının her geçen gün daha iyiye gittiği belirtildi. Slovak oyuncunun antrenman eksiğini kapatmak için sahada yapılan iki çalışmanın yanı sına otelin kondisyon salonunda da özel çalışmalar yaptığı ve bu durumun teknik heyet tarafından da takdirle karşılandığı öğrenildi. Kucka sakatlığıyla ilgili olarak ise Slovak basınına, "En kısa zamanda geri döneceğim. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum ama mümkün olan en kısa zaman olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.