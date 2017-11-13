 Genç oyuncular ilk 11’de – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Genç oyuncular ilk 11’de

    Genç oyuncular ilk 11’de
    Antalya'daki kampa getirilen 21 Yaş Altı takımı oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım, hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı. Bir diğer genç Tayyip ise 70'te Pereira'nın, Yattara'nın tavsiye ettiği 18 yaşındaki Gineli Keita ise 81'de Mas'ın yerine oyuna dahil oldu.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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