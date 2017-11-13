Esteban çok mutlu

Kosta Rikalı kalecisi Esteban çok farklı… 28 yaşındaki file bekçisi, idmanlardaki istekli görüntüsü ve performansı ile dikkat çekiyor. Esteban, Antalya kampının çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Ligde hak etmediğimiz konumdayız. Milli ara tüm takım için bir fırsat oldu. Antalya'da çok iyi bir kamp yaptık. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadesini kullandı.