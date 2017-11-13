 4 oyuncuya özel program – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    4 oyuncuya özel program

    4 oyuncuya özel program
    SÜPER Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da teknik heyet tarafından 4 oyuncuya özel antrenman programı uygulandı. Teknik heyet tarafından dün sabah 09.30'da Onur, Burak, Kucka ve Onazi'ye özel antrenman programı uygulandı. Kampı tamamlayan Fırtına dün gece Trabzon'a döndü, takım bugün izinli.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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