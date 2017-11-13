4 oyuncuya özel program

SÜPER Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da teknik heyet tarafından 4 oyuncuya özel antrenman programı uygulandı. Teknik heyet tarafından dün sabah 09.30'da Onur, Burak, Kucka ve Onazi'ye özel antrenman programı uygulandı. Kampı tamamlayan Fırtına dün gece Trabzon'a döndü, takım bugün izinli.