Gerginlik ve Barış

FIRTINA'nın dün sabah antrenmanında bir aut pozisyonunda Volkan Şen ile Rodallega arasında tatsızlık yaşandı. Yüksek tempolu idmanda bir pozisyonun auta çıktığını belirten Rodallega ile topun içeride kaldığını iddia eden Volkan arasında yaşanan sözlü tartışma büyümeden engellendi. Rodallega idman sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Rodallega şu ifadeleri kullandı: "Volkan ve ben çok yakın arkadaşız ve başarı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız çok küçük bir olay. Aramızda hiç bir sorun yok. Herkesten ricam olmayan bir sorunu sanki varmış gibi göstermemeniz."

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