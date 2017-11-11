 En doğal hakkı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    En doğal hakkı

    En doğal hakkı
    Rıza hoca transfer demiş. En doğal hakkıdır. İdeal bir futbol ikliminde her yeni hoca çalışmak istediği ekibi de oyuncuları da (en azından bir kaçını) kendi seçmek ister... Dediğim gibi ideal futbol ikliminde olur bunlar... Misal o değilde onun yerine yabancı bir teknik adam tercih edilseydi şüphesiz "Takımı komple değişmemiz lazım" der, dediğini de yaptırırdı. Rıza hoca da istemiş. Benim kendisine naçizane tavsiyem; Eksi yönde transfer yapması. Yani ağırlıkları gönderterek, altyapıdan da birkaç çocuğu daha takıma katmaya bakması. Ve mevcutla bir Avrupa vizesi. Sevgilisi olur taraftarın.

    Mini yorum: Olcay Çakır
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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