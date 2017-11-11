 Atatürk’ü saygıyla andılar – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Atatürk’ü saygıyla andılar

    Atatürk’ü saygıyla andılar
    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 79. yılında, Antalya kampında ve bordo-mavili kulübe ait tesislerde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde kulüp personeli, teknik heyet ve oyuncular Atatürk'ün 79 yıl önce vefat ettiği saatte 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudular. Trabzonspor kulübü de Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla bir video ve mesaj yayınladı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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