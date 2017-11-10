Yeni yıldızlar peşinde

Altyapıdan Yusuf ve Abdülkadir’i çıkaran Trabzonspor’da teknik direktör Çalımbay, yeni isimler keşfetmek için bir proje geliştirdi. Amaç Avrupa’da önemli pazar payı elde etmek

FIRTINA'nın kurtuluşu olarak görülen altyapı, son yılların iki önemli ismi Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü, A takıma kazandırarak önemli bir atılım yaptı. Hem maddi hem de sportif olarak başarı hedefleyen yönetim, yeni isimleri A takıma almak için son yılların en önemli projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri bu iki genç oyuncu için hamle yapsa da yönetim bu konuda titiz davranıyor. Karadeniz ekibi iki futbolcudan önemli gelir elde etmek ve Avrupa'da kendine önemli bir pazar açmayı planlıyor.



4 İSİM DENENİYOR

Rıza Çalımbay bu yönde bir hamle yaparak altyapıdan stoper Furkan Yıldırım ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra orta saha Ebrar Cumhur'u kampa götürdü. Yattara'nın önerdiği sol kanat oyuncusu Amara Keita'yı denemeye alan Çalımbay, yeni yıldızlar bulma peşinde.



YUSUF'UN PERFORMANSI

MAÇ GOL ASİST S.K K.K DAKİKA

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