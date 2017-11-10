Yeni yıldızlar peşinde
Altyapıdan Yusuf ve Abdülkadir’i çıkaran Trabzonspor’da teknik direktör Çalımbay, yeni isimler keşfetmek için bir proje geliştirdi. Amaç Avrupa’da önemli pazar payı elde etmek
4 İSİM DENENİYOR
Rıza Çalımbay bu yönde bir hamle yaparak altyapıdan stoper Furkan Yıldırım ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra orta saha Ebrar Cumhur'u kampa götürdü. Yattara'nın önerdiği sol kanat oyuncusu Amara Keita'yı denemeye alan Çalımbay, yeni yıldızlar bulma peşinde.
YUSUF'UN PERFORMANSI
MAÇ GOL ASİST S.K K.K DAKİKA
42 9 15 10 1 3119
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:17
-
Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
-
Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
-
Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
Yeni yıldızlar peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.