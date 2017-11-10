Yeni ortacı Kamil Ahmet

ŞU ana kadar ligde forma şansı bulamayan Kamil Ahmet Çörekçi'ye teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampında özel idman programı verdi. 25 yaşındaki sağ bek, forvetler Rodallega ve N'Doye'a bol bol orta kesti. Çalımbay, Çörekçi'nin bu özelliğinden faydalanmak istiyor.