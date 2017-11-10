 Yeni ortacı Kamil Ahmet – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Yeni ortacı Kamil Ahmet

    Yeni ortacı Kamil Ahmet
    ŞU ana kadar ligde forma şansı bulamayan Kamil Ahmet Çörekçi'ye teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampında özel idman programı verdi. 25 yaşındaki sağ bek, forvetler Rodallega ve N'Doye'a bol bol orta kesti. Çalımbay, Çörekçi'nin bu özelliğinden faydalanmak istiyor.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:21
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