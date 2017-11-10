Volkan sevinci

BORDO-mavili takımda sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve düzenlediği basın toplantısında, "Sakatlıklar bir türlü peşimizi bırakmıyor" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ı mutlu eden bir gelişme yaşandı. Önceki gün idmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Volkan Şen dün akşam takımla çalışmalara başladı. 30 yaşındaki sağ kanadın durumunun iyi olması teknik heyeti memnun etti.