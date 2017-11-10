 Volkan sevinci – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Volkan sevinci

    Volkan sevinci
    BORDO-mavili takımda sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ve düzenlediği basın toplantısında, "Sakatlıklar bir türlü peşimizi bırakmıyor" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ı mutlu eden bir gelişme yaşandı. Önceki gün idmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Volkan Şen dün akşam takımla çalışmalara başladı. 30 yaşındaki sağ kanadın durumunun iyi olması teknik heyeti memnun etti.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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