Torun sevinci yaşadı

Antalya Belek'te kamp yapan Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay'ın sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Deneyimli teknik adamın torunu Mila, takımın kamp yaptığı sahaya geldi. Torunu ile hasret gideren 54 yaşındaki teknik adam, mutlu anlar yaşadı. Küçük Mila ise dedesinden sonra kendisini idman sahasına attı. Burada futbol topu ile vakit geçiren Mila daha sonra bordomavili takımın kampından ayrıldı.