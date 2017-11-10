 Torun sevinci yaşadı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Torun sevinci yaşadı

    Torun sevinci yaşadı
    Antalya Belek'te kamp yapan Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay'ın sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Deneyimli teknik adamın torunu Mila, takımın kamp yaptığı sahaya geldi. Torunu ile hasret gideren 54 yaşındaki teknik adam, mutlu anlar yaşadı. Küçük Mila ise dedesinden sonra kendisini idman sahasına attı. Burada futbol topu ile vakit geçiren Mila daha sonra bordomavili takımın kampından ayrıldı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:14
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