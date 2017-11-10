Takımda ışık var

YENİ oyun sistemi eğer sahada başarıyla uygulanırsa tam da taraftarların beklediği gibi olacak. Orta sahada pres, adam adama mücadele ve hızlı hücum. İşte Rıza hocanın takıma uygulatmaya çalıştığı oyun sistemi bu. İdmanlara bakılırsa takım bu yeni sistemi oldukça sevdi. Özellikle de Bongonda ve Batuhan bu yeni sistemde mücadeleci yönleriyle öne çıkan isimler. Halilhodzic döneminde de denenen bu sistem futbolcuların adaptasyon sürecinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle başarılı olamamıştı. Bu kez ise takımda farklı bir ışık olduğu gözüküyor ama bu sistemin başarılı olup olamayacağını bize zaman gösterecek.



Mini yorum: Yunus Emre Sel