Stoper şart

Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Çalımbay'ın geçtiğimiz günlerdeki görüşmede Usta'dan, "Takımda birçok bölgede şişkinlik var ama stoper eksiğimiz bulunuyor. O bölgeye takviye yapmalıyız. Hatta bu bizim için çok önemli ve alacağımız futbolcu direkt 11'de oynayacak kalitede olmalı" talebinde bulundu. Başkan Usta'nın da tecrübeli teknik adamdan bir liste istediği belirtildi.