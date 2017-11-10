 Stoper şart – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Stoper şart

    Stoper şart
    Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Çalımbay'ın geçtiğimiz günlerdeki görüşmede Usta'dan, "Takımda birçok bölgede şişkinlik var ama stoper eksiğimiz bulunuyor. O bölgeye takviye yapmalıyız. Hatta bu bizim için çok önemli ve alacağımız futbolcu direkt 11'de oynayacak kalitede olmalı" talebinde bulundu. Başkan Usta'nın da tecrübeli teknik adamdan bir liste istediği belirtildi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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