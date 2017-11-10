 Sosa özel hocasıyla geldi – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Sosa özel hocasıyla geldi

    Sosa özel hocasıyla geldi
    Trabzonspor'un Arjantinli 10 numarası Jose Sosa bir günlük ekstra izninin ardından Antalya Belek'teki kampa katıldı. 32 yaşındaki yıldızın İtalya'dan getirdiği özel fizyoterapistinin de bu süre zarfında kendisine antrenman eksiğini kapatması için yardımcı olacağı belirtilirken, bu durum teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da hoşuna gitti. İdmana da hızlı bir başlangıç yapan Sosa'nın Osmanlıspor maçına kadar form tutarak eski günlerine dönüş anlamında olumlu sinyaller vermesi ve beklentileri karşılaması bekleniyor
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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