Missan ile hazırlık maçı

FIRTINA, Antalya'daki tek hazırlık maçını pazar günü Irak 1. Lig takımı Naft Missan ile kamp yapılan otelin sahasında oynayacak. Saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmada teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kampta bulunan tüm futbolcuları denemesi bekleniyor.