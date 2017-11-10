 Missan ile hazırlık maçı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Missan ile hazırlık maçı

    Missan ile hazırlık maçı
    FIRTINA, Antalya'daki tek hazırlık maçını pazar günü Irak 1. Lig takımı Naft Missan ile kamp yapılan otelin sahasında oynayacak. Saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmada teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kampta bulunan tüm futbolcuları denemesi bekleniyor.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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