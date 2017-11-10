 Mehmet Yılmaz rüzgarı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Mehmet Yılmaz rüzgarı

    Mehmet Yılmaz rüzgarı
    Trabzonspor'un eski golcüsü ve Çalımbay'ın yardımcısı Mehmet Yılmaz, takıma katıldığı andan itibaren farkını göstermeye başladı. Aslen Oflu olan Yılmaz, oyuncularla kurduğu diyalogla kısa sürede 'abi' görevini alırken, kısa sürede tüm takımda da sevilen bir isim oldu.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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