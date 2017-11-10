 Kral Burak müjdeyi verdi – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Kral Burak müjdeyi verdi

    Kral Burak müjdeyi verdi
    Antalya'daki kampta yoğun şekilde çalışıyor. Günde yapılan çift antrenmanlarda takımdan ayrı koşan ve kondisyon açığını kapatmaya çalışan 32 yaşındaki golcü, sakatlığının büyük oranda geçtiğini belirterek, "Çok az bir zaman kaldı. Ben de sabırsızlanıyorum. İlk maçta formamı giymek istiyorum" dedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile de sürekli görüşme halinde olan oyuncunun iki gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve ligde oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

    Burak'ın performansı: 8 maç 7 gol 1 asist
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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