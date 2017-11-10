Keita ısınmaya çalışıyor

KARADENİZ ekibinin eski yıldızı Yattara'nın önerisi ile denenmeye alınan Gineli sol kanat Amare Keita, takım arkadaşları ve yeni antrenman metotlarına uyum sağlamaya çalışıyor. İdmanlarda zaman zaman kendini göstermeye çalışan 19 yaşındaki oyuncunun uyum sorunu yaşamaması için Dame N'Doye başta tüm takım arkadaşlarının yardımcı olmaya çalıştığı öğrenildi.