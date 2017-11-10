 En verimli forvetler – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    En verimli forvetler

    En verimli forvetler
    BU sezon 12 maçta Trabzonspor'da forvetler Burak 7, Rodallega 5 ve N'Doye 3 olmak üzere 15 gol attı. Forma giydikleri bin 164 dakikada 15 gol bulan bu üçlü her 77.6 dakika bir fileleri sarstı ve Avrupa'nın bir nuraması oldu. 100.5 dakikada bir gol bulan İnter'in forvetleri var.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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