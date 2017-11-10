Bongonda şov

FIRTINA, Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Onazi, Mustafa Akbaş ile milli takım kamplarında bulunan Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Uğur, Uğurcan, Abdurrahim, Durica, Bero ve Hubocan katılmadı. Hafif sakatlığı olan Burak Yılmaz ile Kucka ve Volkan Şen'in ayrı koştuğu antrenmanda ülkesinden dönen Sosa ise takımla çalıştı. Bordo-mavililer ilk bölümü kondisyon ağırlıklı geçen idmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Savunma oyuncularının hücum futbolcularıyla yaptığı maç sırasında Bongonda attığı birbirinden şık goller ve gösterdiği üstün mücadele ile beğeni topladı. Çalımbay da Bongonda ve genç futbolcu Batuhan'ı sık sık tebrik etti.