 Batuhan hırs yaptı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Batuhan hırs yaptı

    Batuhan hırs yaptı
    GENÇ oyuncu Batuhan Artaslan, Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle forma için umutlandı. Yanal döneminde göze giremeyen 23 yaşındaki ön liberoya, Okay'ın cezalı, Onazi ve Kucka'nın sakatlığı nedeniyle şans doğdu. Batuhan ile yakından ilgilenen Çalımbay'ın "Senden çok şey bekliyorum. Takımda yer bulabilirsin" dediği belirlendi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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