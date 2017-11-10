Al sana fırsat Mas!

TEKNİK patron Çalımbay, Kayserispor maçında sakatlanan Mustafa'nın yerine sahaya sürdüğü Mas ile milli arada yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon sol bekin vazgeçilmezi olmasına rağmen bu sezon düşüş yaşayan 28 yaşındaki savunmacıya Çalımbay'ın "Kendine çekidüzen ver. Biz eski Mas'ı izlemek istiyoruz" dediği öğrenildi.