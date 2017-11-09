Trabzonspor'un Antalya kampı sürdü

-Limak Arcadia Otel'in sahasındaki ikinci gün sabah antrenmanı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.

Bordo-mavililer, koşunun ardından, ısınma hareketleri, dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Maç sırasında teknik direktör Çalımbay'ın sık sık oyuncularını uyardığı görüldü.

Antrenmanda, eşinin dedesinin vefatı dolayısıyla Arjantin'e giden ve dün gece kampa katılan Sosa da yer aldı.

- Burak Yılmaz takımla koştu

Dün sabah yapılan idmanda sağ ayağından sakatlanan Volkan Şen ile sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Onazi ile Slovakya Milli Futbol Takımı kampından sakat dönen Kucka antrenmana katılmadı.

Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise takımla koşu ve ısınma hareketleri yaptıktan sonra, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda ayrıca, milli takımlarının kamplarında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero ve Durica yer almadı.

Trabzonspor'un, 12 Kasım Pazar günü Irak 1. Lig takımlarından Naft Missan ile saat 14.00'de antrenman yaptığı sahada bir hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmayla Antalya kampını tamamlayacak.

Teknik direktör Çalımbay'ın, karşılaşmada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor.