6'da 6 yapmalıyız
Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk hedefi belirledi: “İlk yarıda kalan 6 maçımızı en iyi şekilde tamamlamalıyız. Kupa karşılaşmaları da var. Hedeflerimiz için Antalya kampında her futbolcunun göreve hazır olmasını sağlayacağız”
Çalımbay, sakat olan bazı oyuncuları da kampa getirdiklerini ifade ederek, "Hatta ailelerini de getirdik. Sezon başındaki gibi oyunculara yükleme yapma şansımız yok. İlk yarıda 6 maçımız kalmış. Bu karşılaşmaları iyi bir şekilde bitirmeliyiz. Arada kupa da var. Yani hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için de özellikle az maç oynayan arkadaş larımızı bu kampta iyi hazırlamalıyız" diye konuştu. Antalya kampında bir de hazırlık maçı oynayacaklarını hatırlatan bordo-mavili teknik adam, "Kampın amaçlarından biri hem kaynaşmak, hem iyi şekilde hazırlanmak. Bunun da ben iyi geçeceğine inanıyorum. Sakat olan arkadaşlarımız da burada çok iyi şekilde hazırlanacak ve büyük ihtimalle maça yetişecekler de var" açıklamasını yaptı.
Sakatlık kabusumuz
Çalımbay, en büyük şanssızlığının her hafta mutlaka bir oyuncunun sakatlanması veya ceza alması olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki maç Olcay ve Okay cezalı oldukları için oynamayacaklar. Burak, Kucka ve Onazi'nin durumu belli değil. Mustafa en az 3 hafta oynamayacak. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bu sıkıntıları en aza indirmeliyiz " ifadesini kullandı.
Video hakem gelmeli
Çalımbay, hakem hatalarının video hakem uygulamasıyla asgariye indirilmeye çalışılmasıyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bence denenmeli. Denemedik demeyelim. Zaman zaman çok faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten denemediğimiz bir şey kalmadı, altı hakem filan hepsini denedik. Ama maç içerisinde beklenmemeli pozisyonu yorumlarken hemen karar verilmeli."
Aileler de kampta
Teknik direktör Rıza Çalımbay milli arada takım içerisindeki kaynaşmanın daha da artması için isteyen oyuncunun ailesiyle birlikte kampa katılmasına onay verdi. Bunun üzerine yabancı oyuncular başta olmak üzere birçok futbolcu kampa eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi.
14 YABANCI ZARAR VERİYOR
Çalımbay, Türkiye'deki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili de görüşlerini açıkladı. Tecrübeli hoca, "Yabancı konusu çıktığında federasyon biz teknik adamları toplayıp görüş alsaydı en güzeli ortaya çıkardı. Herkesin bir fikri olurdu. Şu anda yapacak bir şey yok. Yabancıya karşı değiliz ama kriter olmalı. 14 yabancı olduğunda Milli Takım zarar görüyor. Birden bire indirilmesi de kolay değil. Mutlaka bir çözümü bulunacaktır. Hangisi Türk futboluna faydalıysa o yapılır" dedi.
BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADILAR
Bazı oyuncuların beklentilere karşılık veremediğini belirten Çalımbay şöyle devam etti: "Hakikaten hazır olmayan beklediğimizi vermesi gereken arkadaşlarımız var. Sezon başından beri çok az oynayan futbolcular var. Bizim amacımız bu arkadaşlarımızı iyi duruma getirmek. Bu isimleri iyi duruma getirmek, tekrar morallerini kazanmaları için onlar adına bu kamp çok faydalı olacak. Altyapıdan gelen arkadaşlarımızı da burada göreceğiz. İlk defa deneyeceğiz."
Yunus Emre Sel
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
-
Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
-
Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
-
Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
6'da 6 yapmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.