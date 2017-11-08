 Yediği gol ortalaması düştü – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yediği gol ortalaması düştü

    Yediği gol ortalaması düştü
    Trabzonspor'un yediği gol sayısı son haftalarda büyük düşüş gösterdi. Süper Lig'in ilk 8 haftasında maç başına kalesinde 2.62 gol ortalaması gören bordo-mavi- liler, son 4 resmi maçta ise 0.50 gol ortalamasına indi. Defans hattı toparlandı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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