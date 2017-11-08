 Yattara’nın yeğeni geldi – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Yattara’nın yeğeni geldi

    Yattara’nın yeğeni geldi
    Trabzonspor, eski yıldızı İbrahim Yattara'nın, "Çok yetenekli, denemeye alın. Pişman olmayacaksınız" diyerek önerdiği yeğeni Amara Keita'yı denemeye aldı. Bordo-mavili kafile ile birlikte Trabzon'dan Antalya'ya gelen Keita'nın 18 yaşında olduğu ve sol kanatta görev yaptığı belirtildi. Gine'de oynayan Keita'nın kamp performansının yeterli görülmesi durumunda devre arasında kendisiyle sözleşme imzalanması bekleniyor.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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