Yattara’nın yeğeni geldi

Trabzonspor, eski yıldızı İbrahim Yattara'nın, "Çok yetenekli, denemeye alın. Pişman olmayacaksınız" diyerek önerdiği yeğeni Amara Keita'yı denemeye aldı. Bordo-mavili kafile ile birlikte Trabzon'dan Antalya'ya gelen Keita'nın 18 yaşında olduğu ve sol kanatta görev yaptığı belirtildi. Gine'de oynayan Keita'nın kamp performansının yeterli görülmesi durumunda devre arasında kendisiyle sözleşme imzalanması bekleniyor.