Trabzonspor'un Antalya kampı
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yaptığı kampta hazırlıklarını sürdürüyor.
Limak Arcadia Otel'in sahasındaki akşam antrenmanı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularıyla kısa süren bir toplantı yaptı.
Takım koşunun ardından, el topu ve 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Maç sırasında teknik direktör Çalımbay'ın sık sık oyuncularını uyardığı görüldü.
- Rodallega ve N'Doye gol çalıştı
Antrenmanın sonunda Çalımbay, Rodallega ve N'Doye ile özel olarak ilgilendi.
İki forvet oyuncusuna kanatlardan yapılan ortalarla şut çalıştıran Çalımbay, hataları konusunda onları uyardı.
- Volkan Şen antrenmana katılmadı
Sabahki idmanı sağ ayağından sakatlandığı için yarıda bırakan Volkan Şen ile sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Onazi antrenmana katılmadı. Volkan Şen'in Antalya'daki kamp süresince tedavi göreceği öğrenildi.
Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Slovakya Milli Futbol Takımı kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan Kucka ile eşinin dedesinin vefatı dolayısıyla Arjantin'e giden Sosa'nın, gece kampa katılması bekleniyor.
Antrenmanda ayrıca, milli takımlarda olan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero ve Durica yer almadı.
- Çalımbay'ın torunu antrenmanda
Antrenmanı teknik direktör Çalımbay'ın kızı Ayça Sağlam, damadı Çağrı Sağlam ile torunu Mila ziyaret etti.
Çalımbay, antrenman öncesinde bir süre torunuyla ilgilendi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:01
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Oğuzhan gidebilir
Toplam 31
Yorum
Obejtif Kontrakti bitmek uzere olan abartili bi oyuncu 5 milyondan fazla etmez. NET
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 9
Yorum
KALE SIKINTI VDEMİREL EN ÖNEMLİ SORUMLU..
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Oğuzhan gidebilir
Toplam 31
Yorum
beyaz asil atibanin yedek kalmasi lazim eski atiba yok artik, cok hata yapiyor ve yavasladi baya, orta saha oguzhan ve tolgay ikilisi olmali !!!!
Trabzonspor'un Antalya kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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