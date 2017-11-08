 Trabzonspor'un Antalya kampı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'un Antalya kampı

    Trabzonspor'un Antalya kampı

    Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yaptığı kampta hazırlıklarını sürdürüyor.

    Limak Arcadia Otel'in sahasındaki akşam antrenmanı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularıyla kısa süren bir toplantı yaptı.

    Takım koşunun ardından, el topu ve 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Maç sırasında teknik direktör Çalımbay'ın sık sık oyuncularını uyardığı görüldü.

    - Rodallega ve N'Doye gol çalıştı

    Antrenmanın sonunda Çalımbay, Rodallega ve N'Doye ile özel olarak ilgilendi.

    İki forvet oyuncusuna kanatlardan yapılan ortalarla şut çalıştıran Çalımbay, hataları konusunda onları uyardı.

    - Volkan Şen antrenmana katılmadı

    Sabahki idmanı sağ ayağından sakatlandığı için yarıda bırakan Volkan Şen ile sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ve Onazi antrenmana katılmadı. Volkan Şen'in Antalya'daki kamp süresince tedavi göreceği öğrenildi.

    Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    Slovakya Milli Futbol Takımı kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan Kucka ile eşinin dedesinin vefatı dolayısıyla Arjantin'e giden Sosa'nın, gece kampa katılması bekleniyor.

    Antrenmanda ayrıca, milli takımlarda olan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero ve Durica yer almadı.

    - Çalımbay'ın torunu antrenmanda

    Antrenmanı teknik direktör Çalımbay'ın kızı Ayça Sağlam, damadı Çağrı Sağlam ile torunu Mila ziyaret etti.

    Çalımbay, antrenman öncesinde bir süre torunuyla ilgilendi.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:01
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