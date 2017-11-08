Kucka sevindirdi

Ligde son 4 maçı kaçıran Juraj Kucka'nın tedavisinin tamamlanması teknik patron Rıza Çalımbay'ı mutlu etti. 54 yaşındaki hocanın, Onazi ve Okay'ın yokluğunda 30 yaşındaki Slovak orta sahaya görev vereceği belirtildi. Kucka, Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanmıştı.