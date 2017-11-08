Kral dönüyor
BiZ DÜZELTECEĞiZ
Sakatlığı nedeniyle son iki maçta görev alamayan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, milli arada yüzde yüz hazır hale gelmek için çabalıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın iyileşmeden oynatmayacağını söylediği 32 yaşındaki forvet, "Tedavim çok iyi geçiyor. Osmanlıspor karşılaşmasında sahada olmak istiyorum. İlk yarıda kalan 6 maç bizim için çok önemli. Şu an kimsenin istemediği bir konumdayız. Bu tabloyu biz oluşturduk ve tabii ki biz düzelteceğiz. Camiamız bize inansın ve destek versin" dedi.
Trabzonspor ile toplam 101 maça çıkan Burak Yılmaz, toplam 65 gol atıp 9 da asist yaptı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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