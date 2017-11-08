Kral dönüyor

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve kupadaki Çorum Bld. ile ligdeki G.Saray ve Kayserispor maçlarında forma giymeyen Burak Yılmaz, Osmanlıspor sınavında sahaya çıkacak. Rodallega'nın da cezası nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay, son iki maçta N'Doye'ye görev verirken, Burak Yılmaz'ın hücum hattına büyük güç katması bekleniyor. 32 yaşındaki forvet, ligde çıktığı 8 maçta 7 gol atarken, Osmanlıspor maçında gollerine kaldığı yerden devam edip, gol krallığı yarışında yeniden iddialı konuma gelmeyi amaçlıyor. Burak ile birlikte cezası biten Rodallega'nın da takıma dönecek olması Çalımbay'ın hücum hattındaki alternatiflerinin artmasını sağlayacak. Çalımbay, Osmanlıspor karşılaşmasında Burak-Rodallega ikilisini birlikte de kullanabilir.



BiZ DÜZELTECEĞiZ

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta görev alamayan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, milli arada yüzde yüz hazır hale gelmek için çabalıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın iyileşmeden oynatmayacağını söylediği 32 yaşındaki forvet, "Tedavim çok iyi geçiyor. Osmanlıspor karşılaşmasında sahada olmak istiyorum. İlk yarıda kalan 6 maç bizim için çok önemli. Şu an kimsenin istemediği bir konumdayız. Bu tabloyu biz oluşturduk ve tabii ki biz düzelteceğiz. Camiamız bize inansın ve destek versin" dedi.



Trabzonspor ile toplam 101 maça çıkan Burak Yılmaz, toplam 65 gol atıp 9 da asist yaptı.