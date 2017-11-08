Kamil beklemede

Bordo-mavili takımdaki genç oyuncular Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artarslan ve Kamil Ahmet Çörekçi, henüz forma şansı bulamayan isimler oldu. Eskişehir'den transfer edilen 25 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet, "Trabzonspor'da mutluyum. Hedeflerim var ve elime şans geçirdiğimde bunu iyi değerlendireceğim" diye konuştu.