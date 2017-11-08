 Fırtına'da transfer çalışmaları başladı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fırtına'da transfer çalışmaları başladı

    Fırtına'da transfer çalışmaları başladı

    Transfer listesini hazırlamaya başlayan , kafasındaki isimleri belirledi. Tecrübeli teknik adam, savunmaya Chiriches, Paletta ve Dante’den birini isterken, ileri uca ise ya da Aatif’ın kadroya katılmasını talep etti.

    Milli ara sonrasında yönetime transfer raporu sunacak olan teknik direktör , listesini hazırlamaya başladı. Önceliği savunma bölgesine veren tecrübeli çalıştırıcı, devre arasında mutlaka bir stoperin kadroya katılmasını talep etti. Sezon başında Vlad Chiriches, Gabriel Paletta ve Dante gibi tecrübeli isimlerle görüşen Bordo-Mavili yönetim, devre arasında bu isimler için tekrardan nabız yoklayacak. Fabian Castillo ve Theo Bongonda'nın da performanslarından memnun olmayan başarılı teknik adam, kanat bölgesi için de bir takviye istedi.

    ŞARTLAR ZORLANACAK
    Listenin ilk sıralarına Başakşehir forması giyen Edin 'yı yazan deneyimli hoca, Boşnak oyuncunun alternatifini de Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorluk çeken Aatif Chahechouhe olarak belirledi. Çalımbay, bu iki futbolcu için de şartların zorlanması gerektiğini kaydetti. Tecrübeli hocanın, ilerleyen günlerde daha geniş bir listeyi yönetime sunması bekleniyor.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:57
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