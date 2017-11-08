Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Transfer listesini hazırlamaya başlayan Rıza Çalımbay, kafasındaki isimleri belirledi. Tecrübeli teknik adam, savunmaya Chiriches, Paletta ve Dante’den birini isterken, ileri uca ise Visca ya da Aatif’ın kadroya katılmasını talep etti.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Listenin ilk sıralarına Başakşehir forması giyen Edin Visca'yı yazan deneyimli hoca, Boşnak oyuncunun alternatifini de Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorluk çeken Aatif Chahechouhe olarak belirledi. Çalımbay, bu iki futbolcu için de şartların zorlanması gerektiğini kaydetti. Tecrübeli hocanın, ilerleyen günlerde daha geniş bir listeyi yönetime sunması bekleniyor.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:57
-
Düşmanını gördü!
Toplam 16
Yorum
Meth her yazınız ve tv deki yorumunuz buram buram fanatiklik kokuyor.o kdr savunmaya odaklısınız ki konusmalarınız yorumlarınız antipatik geliyor
-
G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 7
Yorum
eRol YABANCI SINIRLAMASINA KARŞIYIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Toplam 11
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ PFDK ARTIK BEŞİKTAŞ A GÖZÜN ÜSTÜNDE KAŞ VAR DİYE HER HAFTA İLGİSİZ CEZALAR KESECEK HERHALDE BÜYÜK BEŞİKTAŞ OLMAK BÖYLE ZORLU BİR ŞEY
Fırtına'da transfer çalışmaları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.