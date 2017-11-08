Çalımbay'dan yakın markaj
Sıkıntılılar bitecek
Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sıkıntılı günleri geride bırakmak istiyor. Ersun Yanal ile yaşadığı kaoslu günleri Çalımbay'ın gelişiyle biraz olsun aşmayı hedefleyen bordo-mavililer yeni hocasıyla çıktığı 3 Spor Toto Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik elde etti. Süper Lig'e verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Çalımbay, oyuncularını daha yakından tanıyarak kendi oyun felsefesini hangi oyuncularla nasıl yapabileceği konusunda fikir sahibi olacak.
Küsenleri kazanacak
Çalımbay'ın Antalya Belek'te pazar gününe kadar sürmesi planlanan kampta en büyük amacının forma giyemedikleri için küsen oyuncuları kazanmak olduğu belirtildi. Milli takıma giden futbolculardan yoksun bir hazırlık dönemi geçirecek bordo-mavili takımda Rıza Çalımbay, bu durumu fırsata çevirerek fazla forma giymeyenlerle daha yakından ilgilenme imkanı bularak performanslarını ve isteklerini yakından görecek.
1-Eksikler tespit edilecek
2-Sıkıntılar belirlenecek
3-Futbolcular çok yakından tanınacak
4-Bire bir görüşmeler yapılaca
k 5-Moral ve motivasyon artırılacak
FUTBOLCULARLA BİRE BİR GÖRÜŞECEK
Rıza Çalımbay, Antalya'da yapılacak hazırlıkların yanı sıra oyuncularla yakından görüşme fırsatı da bulacak. Lige verilen milli arada kamp programını futbolcularla daha yakın olmak için programlayan deneyimli teknik adam bire bir yapacağı görüşmelerle de moral ve motivasyon anlamında takımı toparlamayı planlıyor. Talebelerinin sorunlarını ve isteklerini dinleyecek Çalımbay, kendi oyun felsefesi ve çalışma programları hakkında da oyuncularını bilgilendirecek.
Performans artırılacak
Bordo-mavililerin Antalya'da yapacağı kampta Çalımbay, oyuncuların kapasitelerini arttırmayı planlıyor. Kendi oyun düşüncesini, yapacaklarını ve hedeflerini oyuncularına anlatacak olan tecrübeli hoca, kampı en iyi şekilde değerlendirerek ön teşhis koymayı planlıyor. Ligin ilk yarısına kadar oynanacak 6 maçlık bölümde ise tam teşhisi koymayı arzulayan Çalımbay, devre arasında yapılacak transferler ve birlikte olmak istediği oyuncular hakkında düşüncelerini yönetimle paylaşarak yeni bir yol haritası izleyecek.
Yükleme yapacak
Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın çok önem verdiği milli arada 6 günlük Antalya kampı başladı. Belek ilçesindeki kamp boyunca oyuncularına çift antrenman yaparak kondisyon yüklemesi yapmayı planlayan 54 yaşındaki hocanın, özellikle de yedek oyuncuların üzerinde duracağı ifade edildi. Bu arada altyapıdan da Tayyip Ebrar, Hüseyin ve Furkan'ın yanı sıra denenmeye alınan Amara Keita'yı da bu kamp süresi boyunca değerlendirecek Çalımbay'ın, kamp dönüşünde ise kadroda bazı revizyonlar yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, kampın kendileri için gerçekten çok önemli olduğunu belirterek, "Bu fırsatı iyi değerlendirecek oyuncularım olacak. Onların çalışma azmini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.
Sıra sende hocam
Antalya kampında Trabzonspor'da nelerin değişeceğini merakla bekliyorum. Millilerin yokluğunda bugüne kadar yeterince şans bulamamaktan yakınan oyuncular, kendilerini gösterme adına daha iyi bir şansı bulamazdı. Bu şansı iyi değerlendirdikleri taktirde de ben Rıza hocanın hak edene formayı vereceğinden hiç şüphe duymuyorum. Ayrıca altyapıdan gelen üç oyuncu ve Yattara'nın yeğeni için de tarihi bir fırsat. Sadece idman performansları değil oynanacak tek hazırlık maçındaki görüntüleri de bundan sonraki kariyerlerini büyük oranda şekillendirecek. Şimdi sıra sende Rıza hoca, yapacaklarını merakla bekliyoruz.
Mini yorum Yunus Emre SEL
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:17
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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