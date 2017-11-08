Çalımbay'dan yakın markaj

Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık bölümde 13 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te kamp yapacak. Bordo-mavili takımın başında 4 resmi müsabaka geçiren teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni takımını markaj altına alacak. Eksikleri tespit edip sıkıntılara çözüm üretmeye çalışacak olan deneyimli teknik adam, yönetim kuruluna da durumu rapor edecek.



Sıkıntılılar bitecek

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sıkıntılı günleri geride bırakmak istiyor. Ersun Yanal ile yaşadığı kaoslu günleri Çalımbay'ın gelişiyle biraz olsun aşmayı hedefleyen bordo-mavililer yeni hocasıyla çıktığı 3 Spor Toto Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik elde etti. Süper Lig'e verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Çalımbay, oyuncularını daha yakından tanıyarak kendi oyun felsefesini hangi oyuncularla nasıl yapabileceği konusunda fikir sahibi olacak.



Küsenleri kazanacak

Çalımbay'ın Antalya Belek'te pazar gününe kadar sürmesi planlanan kampta en büyük amacının forma giyemedikleri için küsen oyuncuları kazanmak olduğu belirtildi. Milli takıma giden futbolculardan yoksun bir hazırlık dönemi geçirecek bordo-mavili takımda Rıza Çalımbay, bu durumu fırsata çevirerek fazla forma giymeyenlerle daha yakından ilgilenme imkanı bularak performanslarını ve isteklerini yakından görecek.



1-Eksikler tespit edilecek

2-Sıkıntılar belirlenecek

3-Futbolcular çok yakından tanınacak

4-Bire bir görüşmeler yapılaca

k 5-Moral ve motivasyon artırılacak





FUTBOLCULARLA BİRE BİR GÖRÜŞECEK

Rıza Çalımbay, Antalya'da yapılacak hazırlıkların yanı sıra oyuncularla yakından görüşme fırsatı da bulacak. Lige verilen milli arada kamp programını futbolcularla daha yakın olmak için programlayan deneyimli teknik adam bire bir yapacağı görüşmelerle de moral ve motivasyon anlamında takımı toparlamayı planlıyor. Talebelerinin sorunlarını ve isteklerini dinleyecek Çalımbay, kendi oyun felsefesi ve çalışma programları hakkında da oyuncularını bilgilendirecek.



Performans artırılacak

Bordo-mavililerin Antalya'da yapacağı kampta Çalımbay, oyuncuların kapasitelerini arttırmayı planlıyor. Kendi oyun düşüncesini, yapacaklarını ve hedeflerini oyuncularına anlatacak olan tecrübeli hoca, kampı en iyi şekilde değerlendirerek ön teşhis koymayı planlıyor. Ligin ilk yarısına kadar oynanacak 6 maçlık bölümde ise tam teşhisi koymayı arzulayan Çalımbay, devre arasında yapılacak transferler ve birlikte olmak istediği oyuncular hakkında düşüncelerini yönetimle paylaşarak yeni bir yol haritası izleyecek.



Yükleme yapacak

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın çok önem verdiği milli arada 6 günlük Antalya kampı başladı. Belek ilçesindeki kamp boyunca oyuncularına çift antrenman yaparak kondisyon yüklemesi yapmayı planlayan 54 yaşındaki hocanın, özellikle de yedek oyuncuların üzerinde duracağı ifade edildi. Bu arada altyapıdan da Tayyip Ebrar, Hüseyin ve Furkan'ın yanı sıra denenmeye alınan Amara Keita'yı da bu kamp süresi boyunca değerlendirecek Çalımbay'ın, kamp dönüşünde ise kadroda bazı revizyonlar yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, kampın kendileri için gerçekten çok önemli olduğunu belirterek, "Bu fırsatı iyi değerlendirecek oyuncularım olacak. Onların çalışma azmini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.



Sıra sende hocam

Antalya kampında Trabzonspor'da nelerin değişeceğini merakla bekliyorum. Millilerin yokluğunda bugüne kadar yeterince şans bulamamaktan yakınan oyuncular, kendilerini gösterme adına daha iyi bir şansı bulamazdı. Bu şansı iyi değerlendirdikleri taktirde de ben Rıza hocanın hak edene formayı vereceğinden hiç şüphe duymuyorum. Ayrıca altyapıdan gelen üç oyuncu ve Yattara'nın yeğeni için de tarihi bir fırsat. Sadece idman performansları değil oynanacak tek hazırlık maçındaki görüntüleri de bundan sonraki kariyerlerini büyük oranda şekillendirecek. Şimdi sıra sende Rıza hoca, yapacaklarını merakla bekliyoruz.



Mini yorum Yunus Emre SEL

