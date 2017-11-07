Yol ayrımında

FIRTINA'nın 1 yıllığına kiraladığı Bongonda devre arasında ayrılmak istiyor. 21 yaşındaki sol kanadın forma giymek için umutlarını kaybettiği ve moralinin bozuk olduğu öğrenilirken, menajerine "Kariyer yapmak için Türkiye'ye geldim. Oynayacağım bir takıma gitmek zorundayım" dediği öğrenildi.