 Yol ayrımında – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yol ayrımında

    Yol ayrımında
    FIRTINA'nın 1 yıllığına kiraladığı Bongonda devre arasında ayrılmak istiyor. 21 yaşındaki sol kanadın forma giymek için umutlarını kaybettiği ve moralinin bozuk olduğu öğrenilirken, menajerine "Kariyer yapmak için Türkiye'ye geldim. Oynayacağım bir takıma gitmek zorundayım" dediği öğrenildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yol ayrımında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.