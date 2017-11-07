 Şota fırtınası – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Şota fırtınası

    Şota fırtınası
    ÖZBEK takımı Pakhtakor'u çalıştıran 44 yaşındaki Gürcü teknik adam şu ana kadar 12 maça çıktı. 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Şota'lı Pakhtakor attığı 23 gole karşılık kalesinde ise 5 gol gördü. 53 puanla 3. sırada yer alan Pakhtakor'un hedefi Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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