Şota fırtınası

ÖZBEK takımı Pakhtakor'u çalıştıran 44 yaşındaki Gürcü teknik adam şu ana kadar 12 maça çıktı. 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Şota'lı Pakhtakor attığı 23 gole karşılık kalesinde ise 5 gol gördü. 53 puanla 3. sırada yer alan Pakhtakor'un hedefi Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.