Serdar şaşırttı

RUS ekibi Spartak Moskova'da forma giyen stoper Serdar Taşçı, Rus basınına verdiği röportajda şaşırttı. Babasının her fırsatta "Serdar Trabzonspor'a gelmek istiyor" dediği 30 yaşındaki savunmacı, yaptığı açıklamada, "6 ay sonra sözleşmem sona eriyor ama burada kalmak istiyorum. Bu takımda mutluyum" ifadesini kullandı.