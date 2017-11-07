 Orta sahada sıkıntı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Orta sahada sıkıntı

    Orta sahada sıkıntı
    Kayseri sınavında Okay'ın kart cezalısı olması, Onazi'nin sakatlanması ve Kucka'nın sakatlığının devam etmesi nedeniyle Osmanlı maçında orta sahada kimi oynatacağı konusunda şimdiden kara kara düşünmeyi başlayan Çalımbay'ın elinde kalan tek isim Sosa. Onazi'nin de yetişmesi bekleniyor.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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