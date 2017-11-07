Orta sahada sıkıntı

Kayseri sınavında Okay'ın kart cezalısı olması, Onazi'nin sakatlanması ve Kucka'nın sakatlığının devam etmesi nedeniyle Osmanlı maçında orta sahada kimi oynatacağı konusunda şimdiden kara kara düşünmeyi başlayan Çalımbay'ın elinde kalan tek isim Sosa. Onazi'nin de yetişmesi bekleniyor.